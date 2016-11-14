СМИ: В Красноярске задержали рэпера Пашу Техника

В Красноярске задержали рэпера Пашу Техника (реальное имя Павел Ивлев — прим. ред.), сообщается на странице сообщества "Антидилер" во "ВКонтакте". Рэп-исполнителя обвиняют в употреблении наркотиков, а также, возможно, в их пропаганде среди несовершеннолетних, при этом данных об официальных обвинениях пока нет.

–Пока его обвиняют только в употреблении. Вчера анализы сдал. Он активно пропагандирует наркотики в интернете. Можно даже увидеть видео этого, – заявил Metro один из активистов, отметив, что в момент задержания рэпер был в неадекватном состоянии.

Отметим, что в Сети также уже появилось видео того, как задержали Пашу Техника. На записи видно, как он стоит в окружении сотрудников правоохранительных органов. Также на кадрах можно заметить активистов сообщества "Антидилер".