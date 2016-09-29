Этой осенью столицу Украины захлестнёт очередной Майдан, в этот раз на улицы планируют выйти уже противники нынешней власти под предводительством главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, сообщает издание "Апостроф", ссылаясь на собственные источники.

Согласно имеющейся информации, некие общественные организации, связанные с Тимошенко, уже закупили палатки и необходимые припасы для долгосрочных протестов. Поводом к митингам должны послужить возросшие в очередной раз с осени тарифы на коммунальные услуги.

"Общественные организации, деятельность которых связывают с Юлией Тимошенко, закупили от 300 до 500 палаток для дальнейшего использования в массовых акциях. Они должны быть готовы к 1 октября", — пишет издание.

Пробная репетиция протестов должна состояться 11 октября, к ней планируется привлечь профсоюзы различных организаций и компаний. Также большой митинг в этот день должны организовать железнодорожники возле Министерства инфраструктуры. В дальнейшем ситуацию будут раскачивать по отработанной схеме в октябре, ноябре и декабре. Главной целью волнений является проведение досрочных парламентских, а затем и президентских выборов.

Отметим, что лидер "Батькивщины" уже неоднократно противопоставляла себя киевским властям и выступала против их политики. Также она уже несколько раз говорила о росте протестных настроений по стране, в частности, она говорила о том, что жители Львова настолько разочаровались в политиках, что уже стали скучать по свергнутому президенту Виктору Януковичу.

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