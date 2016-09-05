В космосе появился астероид, названный в честь знаменитого британского исполнителя Фредди Меркьюри, сообщает Telegraph. Дать имя космическому объекту решили в день рождения вокалиста рок-группы Queen, сегодня ему бы исполнилось 70 лет.

По данным издания, астероид был открыт в год смерти Меркьюри – в 1991 году. Тогда Центр малых планет Международного астрономического союза дал ему имя 17473. Располагается он в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Увидеть его можно лишь с помощью очень мощного телескопа.

Назвать астероид именем Фредди Меркьюри в союзе решили за его "уникальный звук и большой вокальный диапазон" и огромный вклад в музыкальную культуру мира. О данном подарке скончавшемуся исполнителю объявил гитарист группы Queen Брайан Мэй во время поминальной вечеринки в Швейцарии.

"Я рад объявить о том, что Центр малых планет Международного астрономического союза дал сегодня новое имя астероиду 17473, который был открыт в 1991 году. Его решили переименовать по случаю 70-летнего юбилея Фредди Меркьюри. В дальнейшем этот объект будет известен как астероид 17473 Фреддимеркьюри. Данным поступком воздаётся дань выдающемуся влиянию творчества Фредди" — цитирует слова Мэя издание.

Отметим, что ранее Центр называл другие астероиды в честь четверки из Ливерпуля The Beatles и американского рок-музыканта Брюса Спрингстина.