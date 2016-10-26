Компания Apple случайно допустила промах, представив раньше времени новую версию macOS 10.12.1. Благодаря этому внимательные пользователи смогли обнаружить нововведения и особенности характеристики нового MacBook Pro, сообщает MacRumors.

В частности, за день до презентации гаджета стало известно о втором дисплее ноутбука. Панель Magic Toolbar заставит забыть яблочников о целом ряде функциональных клавиш MacBook и будет отображать информацию о системе либо соответствующие кнопки быстрых действий в различных приложениях.

В MacBook Pro будет также любимая у Apple идентификация пользователя по отпечаткам пальцев, чтобы позволит безопасно совершать покупки через Apple Pay. Сканер будет располагаться в правой части панели.

Определить точную толщину и вес гаджета, по имеющимся данным, не удалось, но слухи предполагают, что новый аппарат станет тоньше и легче, чем существующие модели. При этом радикальных изменений ждать не стоит.

Акустические системы, как предполагается, будут встроены в клавиатуру. К слову сам клавиатура будет идентичной той, что установлена в MacBook 12 с механизмом "бабочка".

Информации о портах тоже нет, но, основываясь на прошлых утечках, ожидается, что гаджет будет иметь четыре порта USB-C и разъем для наушников. При этом стоит приготовиться к тому, что придётся забыть о привычном порте зарядки MagSafe и слоте под SD-карту.

Компания Apple представит новый MacBook Pro в четверг, 27 октября в 10:00 утра.