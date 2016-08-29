Первые чартерные рейсы в Турцию откроются 2 сентября, говорится на сайте туроператора "Интурист". Согласно представленной информации, российским туристам откроют доступ на турецкий курорт Анталья.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), полёты будут осуществляться 5 раз в неделю на рейсах Turkish Airlines до конца октября. Это будут полностью собственные рейсы туроператора.

"По мнению большинства опрошенных участников рынка, конечная цена тура в Турцию будет зависеть не только от стоимости чартерной перевозки, которая удешевит турпакет на 20-30%, но и от той позиции, которую займут турецкие отельеры. Как ожидается, турецкие гостиницы не будут завышать цены, поскольку сезон уже заканчивается, и отельеры будут стараться привлечь как можно больше отдыхающих из России, чтобы получить загрузку на бархатный сезон" - говорится на сайте АТОР.