Организация конкурса "Евровидение" в 2017 году может стать для Украины непосильной ношей, пишет The Telegraph.

С проблемами Украина вряд ли справиться даже при поддержке Европейского вещательного союза, утверждает издание.

Победа певицы Джамалы на "Евровидении" в 2016 году, казавшаяся триумфом, обернулась для Украины катастрофой. Автор статьи отмечает, что о финансовых проблемах свидетельствуют опасения руководителей телевещания страны и отставка бывшего главы Национальной телекомпании Украины Зураба Аласании, заявлявшего о недостаточном финансировании организации конкурса.

На организацию "Евровидения-2017" Киев выделил из бюджета всего 442 миллионов гривен. Стоит отметить, что Азербайджан в 2012 году потратил на конкурс в три раза больше.

Кроме того, Аласания заявлял о бюррократических проволочках, которые также мешают организации конкурса.

Если Украина не справится с организацией "Евровидения" в 2017 году, право на его проведение получит Россия, что может негативно сказаться на отношениях Киева и Москвы, заключает автор статьи.