В ходе октябрьского заседания Международного валютного фонда в Вашингтоне Украина будет готова обсудить с Россией долг в три миллиарда долларов, который Киев так и не погасил перед Москвой, сообщает Bloomberg. Посредником в переговорах министра финансов России Антона Силуанова с украинским коллегой выступит Германия.

"Украина открыта для внесудебного урегулирования, если для этого будут найдены приемлемые основания", — говорится в сообщении.

Напомним, что правительство России в Лондоне подало иск в феврале этого года, чтобы взыскать долг, который Украина отказалась погасить. Крайний срок погашения задолженности был в декабре прошлого года. Слушания должны начаться в январе 2017 года.

"Если Украина будет продолжать настаивать на тех же требованиях, что и на предыдущих встречах, то переговоры вновь пройдут в неконструктивном ключе", – сказал Силуанов.