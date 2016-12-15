По информации источника, 40-летний тренер "Зенита" Сергей Семак уже принял окончательное решение возглавить футбольный клуб "Уфа". Сейчас Семак ждет встречи с главой Республики Башкирия Русэмом Хамитовым в московском представительсве.

"Уфа" предложит российскому специалисту контракт на 1,5 года с возможностью продления договора по согласованию сторон.

Сообщается, что уход Семак согласован лично с президентом "Зенита" Александром Дюковым.

Наставника в тренерском штабе "Зенита" должен заменить Анатолий Тимощук, который выступал за питерский клуб в качестве футболиста с 2013 по 2015 годы. Последним клубом украинского полузащитника стал "Кайрат".

Напомним, что ранее "Уфой" руководил Виктор Гончаренко. На днях белорусский специалист возглавил ЦСКА. После 17 туров "Уфа" занимает восьмое место в чемпионате России, в активе команды 25 очков.