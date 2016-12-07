По данным источника телеканала, главный тренер "Спартака" Массимо Каррера ведет переговоры с агентом полузащитника Юрия Жиркова, выступающего в "Зените". Итальянский наставник красно-белых ведёт переговоры собственноручно.

"Спартак" попытается преобрести 33-летнего футболиста "Зенита" уже в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Жирков провёл за "Зенит" 12 матчей (11 в стартовом составе) в чемпионате России, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Ранее СМИ сообщали, что в стан "Спартака" зимой перейдёт полузащитник "Локомотива" Александр Самедов.

6 декабря на заседании совета директоров «Спартака» был утвержден трансферный бюджет клуба и план работы на зиму.