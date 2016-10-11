На своей странице в Instagram рэпер и основатель Black Star Тимур Юнусов (Тимати) опубликовал картинку с перечёркнутым названием лэйбла. В качестве комментария к фото он написал: "The End".

Позже аналогичные картинки появились на страницах в социальных сетях и у других исполнителей Black Star – среди них Егор Крид и L'One.

Представители музыкантов отказались как-либо комментировать происходящее.

– Пока не комментируем, следите за официальными заявлениями, – в один голос отвечали представители Тимати, Егора Крида и L'One корреспонденту Metro.

В СМИ сразу же появились сообщения о том, что Тимати закрыл лэйбл. Но вот причины такого решения не сообщаются.

А вот поклонники Black Star разделились на два лагеря. Одни были шокированы и огорчены новостью, другие были уверены, что это хитрый пиар-ход перед выходом нового альбома.

Напомним, что Black Star Incorporated – это российский независимый лэйбл звукозаписи и продюсерская компания, организованные в 2006 году. Основателем и владельцем лэйбла является рэпер и музыкальный продюсер Тимати.

Самые известные артисты Black Star Inc.: Тимати, L'One, Егор Крид, Джиган, Мот, Kristina Si, DJ Dlee и другие.