Боевики запрещённой в России террористической организации "Исламское государство" продемонстрировали очередной пример бесчеловечной жестокости: террористы сожгли заживо двух военнослужащих турецкой армии и засняли весь процесс происходящего на видео, сообщает информационный портал Turkish Minute. Как утверждают журналисты портала, мужчины были взяты в плен боевиками около трёх недель назад в районе города Эль-Баб на севере Сирии.

Реакция на произошедшее последовала в соцсетях незамедлительно. Турецкие пользователи создали массу дискуссий по этому поводу, резко осудив действия исламистов и призвав отомстить им, а власти ввели ряд ограничений на активность в социальных сетях.

Отметим, что игиловцы часто прибегают к жестоким расправам над своим пленными, снимая всё происходящее на видео. Одним из последних подобных случаев стала показательная массовая казнь, которую устроили экстремисты 22 октября: 16 мирных жителей города Мосула (Ирак) были сброшены террористами с городского моста.