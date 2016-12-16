За последние 20 лет в США было зафиксировано более 300 случаев домогательств к гимнасткам со стороны их тренеров. Об этом говорят результаты исследования Indianapolis Star.

Расследование продолжалось девять месяцев. Журналистам удалось выяснить о минимум 368 случаях, когда юные спортсменки подвергались сексуальному домогательству. При этом большинство жертв – несовершеннолетние, включая детей 6 лет.

При этом не сообщается, есть ли среди пострадавших девушки, участвовавшие на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

По информации издания, высшие должностные лица в сфере гимнастики знали об этих преступлениях, но скрывали их от властей, чтобы сохранить имидж данного вида спорта.

После того, как результаты расследования были опубликованы, в Федерации гимнастики США заявили, что вопрос безопасности детей является для них приоритетным и выразили сожаление в связи с произошедшим.