Американские СМИ потеряли младшую дочь Барака Обамы Сашу. Девушка пропустила прощальную речь своего отца. Об этом в среду сообщает The Independent.

Это произошло 10 января в Чикаго. Уходящий президент поблагодарил жену и дочерей за любовь и поддержку во время своего президентского срока. А когда камеры показали родных Обамы, все заметили, что среди них нет младшей дочери политика – Саши.

Отсутствие девушки на столь важном для Обамы вечере породило массу слухов и вопросов. Но в Белом доме поспешили всех успокоить, заявив, что в Сашей всё в порядке. Она осталась в Вашингтоне, чтобы подготовиться к школьному экзамену.

Напомним, что 20 января 2017 года после восьми лет президентства Барак Обама официально покидает свой пост. На этот же день намечена инаугурация избранного главы США Дональда Трампа.

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