В Северной Кореи продолжаются зверские казни, осуществляемые жестоким образом, сообщает южнокорейская газета "Чунан ильбо" со ссылкой на свой источник. В этот раз публичное истребление врагов народа, по данным издания, произошло с помощью зенитной установки. Столь радикальным образом были наказаны два высокопоставленных чиновника в правительстве страны, а точнее бывший министр сельского хозяйства Хван Мин и занимавший высокий пост в министерстве образования Ри Ён Чжин.

"Казнь осуществлена по личному приказу Ким Чен Ына во дворе пхеньянской Военной академии", - утверждает издание.

По представленной информации, Хван Мин попал под расстрел в связи с "недовольством северокорейского лидера его предложениями относительно политики, которые Ким Чен Ын воспринял как личный вызов". Проступок же другого смертника заключался в том, что он заснул на собрании во время выступления Ким Чен Ына, после чего был арестован и в итоге обвинен в коррупции.

Показательность и неординарныость методов казни, по мнению издания, связаны с недовольством лидера страны побегами высокопоставленных чиновников, осуществленных в этом году. Публичные расстрелы призваны напомнить всем о том, что ждёт предателей страны.

Стоит отметить, что южнокорейские издания часто пишут информацию подобного рода, ссылаясь на неназванные источники. Так, по данным СМИ, Ким Чен Ын скармливал своих врагов голодным собакам, сжигал их с помощью огнемёта и расстреливал из самого разнообразного оружия. При этом большинство подобных сообщений потом оказывались "уткой", а "уничтоженные" либо появлялись на публике живыми, либо оказывались казненными при иных обстоятельствах.