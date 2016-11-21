Сын известной телеведущей Ксении Собчак и Максима Виторгана появился на свет 18 ноября в элитной клинике "Лапино", что поставило точку в каждодневном вопросе, возникающем у армии поклонников звёздной пары: "Собчак родила или нет".

По данным Life.ru, Ксения Собчак на следующий день после родов заморозила стволовые клетки из плаценты и из пуповины своего ребёнка.

18 ноября около 5 часов утра появился на свет ребёнок Ксении Собчак и Максима Виторгана. Малыш родился здоровым и крепким, весом 3350 грамм и ростом 52 см. На следующий день после родов молодым родителям было предложено заморозить стволовые клетки своего сына из плаценты и пуповины в Клиническом госпитале "Лапино".

Стволовые клетки содержатся во всех органах и тканях человека, и, прежде всего, в костном мозге. Большое количество стволовых клеток содержится в пуповинной крови новорождённых.

Криоконсервация сохраняет стволовые клетки на неограниченный срок. Ребёнок уже при рождении получает "биологическую страховку" из собственных стволовых клеток на всю дальнейшую жизнь.

Стволовые клетки успешно применяют при лечении целого спектра заболеваний онкологии, гематологии, неврологии, травматологии, хирургии, кардиологии и др.