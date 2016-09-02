Ислам Каримов, президент Узбекистана, скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на три дипломатических источника. Других подробностей не уточняется. Официальной информации о смерти Каримова также нет.

29 августа узбекское агентство новостей Фергана первым сообщило, что долго и тяжело болевший Ислам Каримов, умер. Со ссылкой на свой источник в окружении Каримова.

Позже главный редактор «Ферганы» заявил, что отвечает за достоверность сведений и предложил властям страны опубликовать медицинскую сводку о болезни Каримова или просто показать его живым.

Младшая дочь президента Узбекистана сообщила, что 27 августа ее отец перенес кровоизлияние в мозг. В день независимости Узбекистана Лола Каримова также поблагодарила всех за поддержку ее отца и выразила надежду, что все добрые слова помогут Исламу Каримову поправиться.

В Кремле 29 августа подтвердили, что официальной информации о смерти Каримова не поступало.

В узбекской оппозиции заявили, что глава государства Ислам Каримов 27 августа потерял сознание во время банкета, на котором он «стал чрезмерно употреблять водку и другие спиртные напитки».