Знаменитая своим неоднозначными поступками сеть ресторанов быстрого питания "Бургер кинг" вновь привлекла к себе внимание, в этот раз в связи с информацией о том, что Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов разводятся. Чтобы поддержать девушку в столь трудную минуту, сотрудники российского подразделения отправили ей блюдо под названием "Большой хрен", сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отмечает издания, Ольга Бузова станет первым человеком, которому предоставят возможность попробовать "новый вкус".

"Это первый экземпляр. Для компании большая честь, что первый "Большой хрен" попробует именно Ольга Бузова", — говорится в пресс-релизе.

По имеющейся информации, данное блюдо называется "Большой хрен" в связи с тем, что в его составе есть соус с хреном.

Бузова и Тарасов разводятся

В Сети появилась информация, что Бузова и Тарасов разводятся из-за модели Анастасии Костенко. По сообщениям СМИ, специализирующихся на инсайдерских данных о звёздах, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко настолько близки, что игрок Локомотива даже снял для своей новой возлюбленной квартиру, а свои совместные походы в кафе они не пытаются скрывать. Сама модель эти сообщения пока никак не прокомментировала. Также надо добавить, что официальной информации о том, что Ольга Бузова разводится с Дмитрием Тарасовым также до сих пор нет, но ряд факторов указывает именно на это, в частности, серия постов телеведущей в социальных сетях, а также то, что Бузова и Тарасов сняли обручальные кольца и перестали появляться вместе на различных мероприятиях.

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