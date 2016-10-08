В субботу, 8 октября, российский вертолёт Ми-8, который доставлял гуманитарный груз, был обстрелян в провинции Хама в Сирии, передаёт ТАСС. В результате инцидента российские военные, которые находились на борту вертолёта, не пострадали. Об этом заявили информагентству в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

По предварительной версии, российский вертолёт Ми-8 подвергся обстрелу боевиков ИГИЛ (запрещённая в РФ террористическая организация) из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК).

- Благодаря набранной высоте полёта, своевременному обнаружению запуска и мастерству экипажа при маневрировании машиной, попадания ракеты в вертолёт удалось избежать, - приводит ТАСС слова представителя Центра, чьи сотрудники находились на борту вертолёта. - Никто из находившихся в вертолете российских военнослужащих не пострадал.

По данным, поступившим в Центр по примирению, накануне боевики получили с территории Ирака два переносных зенитных ракетных комплекса.