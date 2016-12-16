Один из спутников космической группировки ГЛОНАСС вышел из строя. Об этом в пятницу сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

– Вышел из строя спутник 737, ему на замену из резерва выведен космический аппарат 723, — сказал собеседник агентства.

При этом в Центре управления системой ГЛОНАСС заявили, что вышедший из строя спутник "Глонасс-М" №737 находится на исследовании главного конструктора системы с 00:00 по московскому времени 15 декабря. В это же время был выведен из орбитального резерва спутник "Глонасс-М" № 723.

Напомним, что ГЛОНАСС (глобальная навигационная спутниковая система) – это одна из двух (кроме GPS) функционирующих на сегодня систем глобальной спутниковой навигации.

Её разработка началась в СССР по заказу Министерства обороны в 1976 году, а уже к осени 1993 года она была принята в эксплуатацию военными.

В настоящее время развитием проекта ГЛОНАСС занимается Роскосмос и ОАО "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем".