Западным СМИ стало известно, что юристы Национального комитета Республиканской партии США ищут способы заменить кандидатуру Дональда Трампа на выборах президента страны. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник в стратегической команде республиканцев.

- Комитет партии нанял армию адвокатов, которые прямо сейчас изучают правило №9 (связанное с заполнением данных по свободным кандидатам. – Metro) и вопросы жеребьевки, — сообщил изданию источник.

По словам другого собеседника издания, найти способ заменить Трампа без его согласия, не удалось.

Вопрос о замене кандидата на пост президента возник после очередного скандала вокруг высказываний миллиардера.

Напомним, что на днях было опубликовано видео 11-летней давности, в котором Дональд Трамп некорректно отзывается о замужней женщине. Это видео спровоцировало бурную реакцию как среди противников Трампа, так и среди членов Республиканской партии США. Многие политические и общественные деятели осудили высказывание Трампа.

Жена Трампа Меланья в результате инцидента признала, что слова ее мужа неприемлемы, но все же у миллиардера "есть сердце и ум лидера".