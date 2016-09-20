Вечером 20 сентября неизвестный убил лидера организации "Оплот" Евгения Жилина. Нападение произошло в ресторане "Ветерок", который находится на Рублево-Успенском шоссе. Злоумышленник скрылся с места преступления сразу же после того, как произвел несколько выстрелов в Евгения Жилина и его соратника Андрея Козырева.

Как сообщает информационный портал "Лента.ру", убийца заранее приготовился к нападению. По словам очевидцев события, Евгения Жилина убил чуть ли не настоящий клоун: у него были фальшивые усы, а одет он был крайне нелепо, К тому же наличие грима было очевидно издалека.

"Мы сразу засмеялись, потому что у него были накладные усы, это было четко видно. Выглядел лет на 45, но одет был как типичный подросток. В панаме, очках желтых и перчатках. Сел в центре. Грим был, видно было по лицу", — рассказал порталу свидетель, добавив, что убийца стрелял из пистолета с глушителем и по его меткости можно сказать, что это был опытный киллер.

По факту преступления следователи завели уголовное дело по ч.2 ст.105 УК (убийство двух и более лиц), а также за незаконный оборот оружия по ст.222 УК РФ.

Пока остаётся неясным, за что убили Евгения Жилина и тяжело ранили его соратника, но следствие считает, что нападение могли совершить по политическим мотивам или из-за долгов. Лидер "Оплота" был известным противником Евромайдана, в связи с этим не исключено, что в этой истории могут найти украинский след.

Добавим, что соратник Жилина Андрей Козырев сейчас находится в больнице в коматозном состоянии, в результате выстрела он получил тяжёлое ранение.