В СМИ появилась новость о том, что популярную телеведущую Ксению Собчак чуть не изнасиловали, когда ей было 14 лет. Об этом она якобы сама рассказала на страницах книги "Новые заветы. Самые известные люди России о своих мечтах, страхах и успехах".

В статье приводятся выдержки из книги, которые написаны от первого лица.

– Родители в Германии с официальным визитом, а мы с Линой, обе в маминых шубах, встречаемся с двумя молодыми людьми смурной и поэтому такой притягательной наружности в клубе с говорящим названием "Джой". Они угощают нас коктейлями. Вкрадчиво спрашивают, сколько нам лет и чем занимаемся. Мы отчаянно врём, что нам восемнадцать, что работаем продавщицами в бутике... – пишет якобы Собчак.

После этого школьницы с новыми знакомыми решают продолжить общение в другом месте. Девочек увозят в гостиницу за пределами города, где прозрачно намекают на интимную близость.

– Значит так, вы коктейли с нами пили? Пили. Поехать дальше согласились?.. Так что-либо водки для храбрости и по-хорошему в номера, либо водки выпьем мы, а вы пойдёте с нами. Но уже не по-хорошему, – вспоминает "Собчак" слова тех мужчин.

Никакие слёзы и запугивания отцом-мэром на мужчин не действуют, тогда девочки решают перехитрить злоумышленников. Они на всё соглашаются, а сами сбегают через окно туалета. Конец истории!

Данные "признания" популярной телеведущей сразу же вызвали ожесточённые споры со стороны пользователей. Одни были уверены в том, что перед ними фэйк, другие, ссылаясь на прямую речь Собчак и обилие деталей, поверили тому, что только что прочитали.

Чтобы разобраться в ситуации, корреспондент Metro связался с представителем Ксении Собчак. Ассистент телеведущей был сильно удивлён такой информацией, но всё-таки решил связаться с Ксенией. Выяснилось, что всё это выдумка авторов, включая прямую речь телеведущей.

– Уточнил у Ксении. Никаких комментариев на данную тему Ксения никогда не давала, – рассказал Metro персональный ассистент телеведущей Кирилл Суханов.