Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев собирается в ближайшее время отправиться в Узбекистан, сообщает Reuters. Эта информация может означать, что последние новости о состоянии президента Узбекистана Ислама Каримова правда и, возможно, уже вскоре власти страны объявят о смерти своего лидера.

По словам собеседника агентства, чтобы отправиться в Ташкент, Назарбаев покинет саммит глав стран G20, который сейчас проходит в Китае. Полететь в столицу Узбекистана он планирует 3 сентября.

Отметим, что данное сообщение косвенно подтверждает появившуюся ранее информацию на сайте информационного агентства Фрегата о том, что Ислам Каримов мёртв и уже принято решение, что его похороны пройдут в Самарканде третьего сентября, а для участия в траурных мероприятиях прибудут представители высшего руководства ряда стран СНГ и дальнего зарубежья.

Напомним, что 29 августа появилась информации о срочной госпитализации президента Узбекистана Ислама Абдуганиевича Каримова по состоянию здоровья. Чуть позже дочь президента Лола Каримова рассказала, что он перенес кровоизлияние в мозг. Сегодня утром правительство страны заявило, что президент Узбекистана Ислам Каримов находится в критическом состоянии.