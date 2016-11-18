Агентство ТАСС со ссылкой на источник в столичной полиции сообщает, что убийство 50-летнего предпринимателя в Москве могло быть связано с его коммерческой деятельностью.

По информации источника, Игорь Меклер вёл бизнес из рук вон плохо, и в начале 2016 года был признан Арбитражным судом банкротом. Поэтому, не исключено, что его убили из-за долгов.

Отмечается, что Меклер был соучредителем нескольких коммерческих фирм, сфера деятельности которых относится к ремонту зданий, а также торговле стройматериалами и сантехническим оборудованием.

Отметим, что тело бизнесмена со следами множественных пулевых ранений было найдено 17 ноября на парковке возле бизнес-центра в 1-м Магистральном тупике в Москве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям УК РФ – 105 "Убийство" и 222 "Незаконный оборот оружия". Опрос свидетелей уже начался, проверяются все версии убийства и устанавливаются обстоятельства произошедшего.