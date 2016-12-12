В Москве полиция нашла и задержала юношу, который ранее прославился в Сети тем, что на вишневом внедорожнике Хаммер проехался по газону на территории МГУ, сообщает ТАСС. В суде он полностью признал свою вину.

Отметим, что ранее ряд СМИ и пользователей Интернета посчитали, что за рискованной ездой стоит девушка - автор ролика. Она даже пригрозила судом всем, кто пытается "опорочить и оклеветать" ее имя. Сообщение об этом было опубликовано в Instagram.

"ВСЕМ, кто с утра пытается со мной связаться по поводу красного Хаммера Н1 у МГУ!!! Хочу обратить внимание КАЖДОГО, кто пытается опорочить и оклеветать мое имя перед общественностью. Я обращусь в суд с иском о клевете и возмещении мне денежных средств за причиненный моральный вред!!!" — говорится в сообщении пользователя dinarka070.

Юноше дали 14 суток по ч .1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). При этом адвокат Виктор Наумов отметил Metro, что его могли привлечь по другой статье и он отделался бы лишь штрафом.

"Водителя "Хаммера" могли привлечь к ответственности по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ. Соответственно, ему грозило бы наказание в виде наложения штрафа в размере 2 000 рублей", – заявил эксперт.