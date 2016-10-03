Покушение на Рамзана Кадырова предотвратили в Чечне в начале лета, сообщает "Новая газета". По информации издания, его планировали взорвать в резиденции, где он обычно останавливался, когда приезжал в село Беной.

Ссылаясь на свои источники, издание пишет, что в связи с покушением на Рамзана Кадырова были задержаны десятки человек. Большая часть задержанных была из Ножай-Юртовского, Гудермесского и Курчалоевского районов. Собеседники "Новой газеты", в том числе из УФСБ ЧР и ГСУ СКР по СКФО, "оперировали словом «заговор»", когда говорили о задержаниях.

По имеющимся данным, большинство заговорщиков являлось молодежью из тейпа Беной, к которому принадлежат Кадыровы, Ямадаевы, Делимхановы и представители других известных чеченских фамилий. Раскрыть подполье и предотвратить покушение на Рамзана Кадырова удалось случайно. По сведениям газеты, информацию о заговорщиках, предположительно, выдал двоюродный брат руководителя администрации главы региона Ислама Кадырова — Валид. По одной из версий, его номер был получен в ходе исследования телефонов двух террористов, погибших 9 мая на КПП-138 на въезде в Грозный. По другой версии, Валид выкрал у своего брата секретный номер телефона главы Чечни и передал Ямадаевым.​ Валид является по одной линии родственником Кадыровых, по другой — братьев Ямадаевых, отмечает издание.

Отметим, что ранее Кадыров заявлял, что его уже неоднократно пытались убить. В частности, в прошлом году он говорил, что его хотели взорвать около комплекса "Грозненское море".