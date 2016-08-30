Источник в правоохранительных органах Москвы рассказал журналистам агентства ТАСС, что Министерство внутренних дел перевело почти всех сотрудников Московского уголовного розыска (МУР) за штат. Причиной столь радикальной меры стало желание ведомства "добиться не только эффективности работы, но и избавиться от коррупционеров". Исключением стал лишь "убойный отдел".

"Почти все сотрудники Московского уголовного розыска выведены за штат, кроме 1-й оперативно-розыскной части (ОРЧ), более известной как "убойный отдел", занимающейся раскрытием убийств", - заявил агентству источник.

Отдельно собеседник отметил, что за штат вывели также тех, кто имел какие-то завязки с прессой. От этих сотрудников решили "избавиться", чтобы справиться с проблемой утечек оперативной информации в СМИ. Вместе с тем источник сообщил, что "выведение сотрудников МУРа за штат, не означает, что они все будут уволены".

В пресс-службе столичной полиции также подтвердили агентству, что целью данных реформ является желание повысить эффективности работы уголовного розыска. Там также добавили, что в составе МУРа появится оперативно-розыскная часть, основной задачей которой станет раскрытие мошенничеств общеуголовной направленности.