Пять бывших лидеров запрещенной в России экстремистской группировки «Исламское государство» сбежали из Мосула, прихватив с собой несколько миллионов долларов, награбленных террористами и предназначенных для выплаты зарплат боевикам, сообщает ТАСС со ссылкой на иракские СМИ.

Среди беглецов, по предварительной информации, был казначей террористов Абу аль-Бара аль-Кахтани. Имена других сбежавших боевиков не озвучиваются. Известно лишь, что все они были лидерами отрядов. Под их началом находились арабские и иностранные наемники.

На поиски беглецов, похитивших казну, террористы отправили специальный отряд. В случае поимки их ждет смертная казнь.

Предполагается также, что боевики, похитив деньги, отправились в сторону Сирии.