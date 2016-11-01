Газета "СБ. Беларусь сегодня" опубликовала у себя на сайте расшифровку переговоров экипажа пассажирского самолета "Белавиа" с украинским диспетчером, который грозил отправить на перехват гражданского лайнера боевую авиацию в случае невозврата борта в Киев.

Согласно представленной информации, переговоры с экипажем воздушного судна вёл диспетчер "Киев-Радар". Именно он приказал самолёту развернуться обратно на аэродром вылета "Жуляны" и тут же пригрозил истребителями. При этом он отказался комментировать детали, уточнив через какое-то время лишь то, что приказ поступил от военного руководства.

"Белавиа–840, поступило указание: вам надо, необходимо вернуться на аэродром вылета «Жуляны». ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ БУДЕТ ПОДНЯТА БОЕВАЯ АВИАЦИЯ НА ПЕРЕХВАТ", - отмечается в расшифровке переговоров.

В результате командир самолета "Белавиа", на котором находилось 136 пассажиров, принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Отметим, что украинская сторона продолжает отрицать наличие подобных угроз со стороны украинского диспетчера. Руководитель аппарата службы безопасности Украины Александр Ткачук заявил журналистам, что подобных угроз не было. Как он отметил порталу "112 Украина", украинцы действовали в рамках международных правил выполнения полетов и утверждения белорусов преувеличены.

"Думаю, это несколько абсурдно", — заявил он.

Напомним, что 21 октября произошёл серьёзный инцидент с участием самолёта "Белавиа". Воздушное судно со 136 пассажирам и 6 членами экипажа на борту направлялось из Киева в Минск, когда пилоту за 50 километров до входа в воздушное пространство Белоруссии последовало указание от украинцев развернуться без объяснения причин. Диспетчер стал угрожать экипажу и говорил, что в случае неповиновения в воздух будут подняты истребители.

Как позже выяснилось, на такой шаг украинцы пошли в связи с тем, что на борту воздушного судна находился ярый противника "майдана" журналист Армен Мартиросян. Примечательно, что вскоре Мартиросяна всё равно отпустили.

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