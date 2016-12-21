Издание Bild опубликовало снимок подозреваемого в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине. Предполагается, что им является гражданин Туниса Анис. А. Его фото можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Подозреваемый 21-23 лет ранее попадал в поле зрения полицейских. Его точный возраст неизвестен, так как Анис А. может иметь несколько паспортов. Также сообщается, что ранее он обвинялся в нанесении телесных травм, но так и не был задержан.

19 декабря в Берлине на одной из рождественских ярмарок неизвестный на грузовике наехал на мирных граждан. Террористу удалось сбежать с места преступления. В результате погибли 12 человек. Ещё 48 попали в госпитали с повреждениями разной степени тяжести.

Ранее стало известно, что ответственность за жестокое нападение на мирных граждан Берлина на себя взяла террористическая организация "Исламское государство" (группировка ИГ официально запрещена на территории России).

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