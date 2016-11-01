Олег Винник, имя которого стало известно в Петербурге и за его пределами после трагедии над Синаем и фильма, посвященного его погибшей семье, попал в объектив камеры Life 78. И не где-нибудь, а в ресторане вместе со своей женой Катей Жужей (Екатериной Сюсюренко) - бывшей участницей «Дома-2». И не когда-нибудь, а в день годовщины авиакатастрофы. Ровно год назад он потерял в ней свою семью - жену Марианну и двоих маленьких детей, сына Дмитрия и дочь Александру.

На видео Life 78 четко видны лица - Дмитрий и Катя поужинали, поговорили, посмеялись, покурили кальян. Душевный вечер закончился поездкой на автомобиле.

Точно ли видео датируется 31 октября или же это совершенно другой вечер - сказать сложно. Тем не менее, как сообщают авторы съемки, Олег не выглядел скорбящим. Он болтал с Жужей и их подругой.

В этот же день в Сети появился фильм Олега Винника - "Последний взлет" - о знакомстве Олега и Марианны, о его семье и трагедии, разлучившей навсегда. Деньги на него собирали "всем миром" через социальную сеть - всего 200 тысяч рублей.

Олег Винник стал на слуху в России после того, как он начал вести дневник памяти своей семьи. Когда-то он посвятил Марианне стихи:

Я никогда не буду прежним

Я навсегда ушел с тобой...

Мои мечты, мои надежды

Исчезли в небе голубом.

И темной ночью ты мне снишься,

Алекса с Димочкой с тобой,

Я обниму тебя всем сердцем,

Но не нарушу твой покой...

Еще большей “популярности” ему добавили сначала слухи, а потом факты - о том, что он живет с другой девушкой: Катей Жужуой, бывшей участницей “Дома-2”. Она и стала его новой женой летом 2016 года.