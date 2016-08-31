Новый министр образования Ольга Васильева решила провести кадровые перестановки в ведомстве, для этого она уволила троих заместителей министра и четверых начальников департаментов, работавших при прежнем министре Дмитрии Ливанове. В обязанности лишившихся работы входило управление имуществом, руководство кадрами, а также ведение информационной политики, сообщает РБК со ссылкой на два источника в Минобрнауки. О своём решении министр объявила в ходе рабочего совещания, которое проходило 29 августа.

Среди лишившихся работы оказались заместители Александр Климов, Екатерина Толстикова и Александр Повалко и руководители департамента информационной политики Анна Усачева, департамента имущества Александр Харченко, департамента государственной службы, кадров и управления делами Владимир Голубовский и департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Александр Страдзе.

Первым под удар попал Александр Страдзе, чьи обязанности новый министр образования Ольга Васильева решила переподчинить себе. Замены остальным сотрудникам, по данным издания, на данный момент нет.

Министр Ольга Васильева: биография

Предыдущий глава Минобра Дмитрий Ливанов сумел заработать себе репутацию самого непопулярного министра России, и в итоге его решили отправить в отставку. Сделать новым министром образования Ольгу Васильеву решили в силу её опыта работы в правительстве. В последнее время она числилась сотрудником в аппарате правительства и администрации президента, а до этого была в департаменте культуры правительства. По роду своей деятельности она очень активно взаимодействует с представителями Русской православной церкви, а её научной специализацией является как история РПЦ в ХХ веке. Поэтому нет ничего удивительного в том, что одной из первых её встреч в новой должности была встреча с патриархом Кириллом, во время которой она заявила, что школа должна не только давать знания, но и участвовать в формировании личности человека.