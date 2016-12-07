После публикации скандального видео, на котором Никита Джигурда якобы совершает действия сексуального характера над крёстной своих детей Людмилой Браташ, сестра покойной решила обратиться в правоохранительные органы.

По словам Светланы Романовой, на днях она подала заявление об изнасиловании в Кунцевский следственный отдел, пишет Life.ru.

Кроме того, в грядущую пятницу Джигурда и Романова снова встретятся в суде: 55-летний актёр и единственная наследница Людмилы Браташ будут делить наследство, которое оставила после себя владелица частной авиакомпании.

По утверждению Джигурды, после смерти Браташ всё имущество оставила его детям: сыну Мику-Анжелю Кристу и дочери Эве-Владе. Тем не менее предоставленное им завещание родственники Людмилы оспорили.

Напомним, несколько дней назад в Сети появилось видео, на котором Никита Джигурда якобы вступает в половую связь с крёстной своих детей Людмилой Браташ. Женщина при этом пребывает в бессознательном состоянии и не реагирует на происходящее.

По словам самого Джигурды, контакт между ним и его кумой происходил по обоюдному согласию. Сестра Людмилы, Светлана Романова, в свою очередь, заявила, что будет отстаивать честь своей сестры, которая погибла спустя месяц от интоксикации.