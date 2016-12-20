Полиция задержала не того человека после трагедии в Берлине, когда грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на высокопоставленный источник в спецслужбах. Все правоохранительные органы проинформированы о том, что злоумышленник на свободе.

"Мы взяли не того человека. Настоящий преступник вооружен (...) и может совершить новые нападения", — заявил собеседник издания.

Тем не менее главным подозреваемым на данный момент остаётся 23-летний пакистанец, который был задержан вскоре после теракта. Сам мужчина отрицает свою причастность к совершенному нападению.

Напомним, что минувшей ночью злоумышленник в Берлине на грузовике въехал в толпу на рождественской ярмарке. По последним данным, 12 человек погибли, десятки получили травмы. Водитель попытался скрыться с места происшествия, в то время как другой мужчина, находившийся в кабине во время наезда, погиб. Через некоторое время полиция задержала пакистанца. Власти страны назвали случившееся терактом.

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