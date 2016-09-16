Олимпиада в Рио давно закончилась, но страсти вокруг неё продолжаются. На фоне опубликованных данных хакерской группой Fancy Bears свою лепту решили внести и в Антидопинговом агентстве Великобритании (UKAD). Чтобы не дожидаться новых публикаций в Сети, в организации рассказали, что 53 британских участниках Олимпийских игр 2016 года также имели положительные допинг-пробы, но у них всех было терапевтическое разрешение на прием запрещенных препаратов, сообщает BBC Sport.

Вместе с этим в организации заявили, что для них это не суть важно, главнее сейчас сделать всё, чтобы имена употреблявших британцев опубликованы не были.

"Сейчас это наша главная задача. Также мы пытаемся связаться с теми, о ком уже стало известно. Никто из них не делал ничего противоправного. Я не могу смириться с тем, что сделали хакеры. Публиковать личные медицинские данные — неуместно", — заявила глава UKAD Николь Сапстид.

Напомним, что ранее хакерская группа Fancy Bears опубликовала документы, в которых рассказывалось о спортсменах, употреблявших допинг с разрешения WADA. В частности, в списке, опубликованном 15 сентября, были пять британцев: велогонщики Крису Фрум и Брэдли Уиггинс, гольфистка Чарли Халл, регбистка Хизер Фишер и гребец Сэм Таунсенд. Имена еще 48 британских олимпийцев могут быть опубликованы позднее.

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