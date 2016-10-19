Как сообщает "Р-Спорт", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представил президенту РФ Владимиру Путину кандидатуру Виталия Мутко на пост вице-премьера, который будет курировать вопросы спорта, туризма и молодежной политики. Путин одобрил кандидатуру Мутко.

Глава правительства представил президенту обоснование необходимости создания должности вице-премьера, который будет курировать вопросы спорта, туризма и молодежной политики. Он также представил кандидатом на этот пост министра спорта Виталия Мутко.

Медведев также предложил назначить заместителя министра спорта Павла Колобкова на должность главы министерства. Путин согласился с предложениями Медведева.

Премьер поручил аппарату правительства подготовить соответствующие документы для внесения в администрацию президента и их дальнейшего подписания главой государства.