Информационный журнал Le Point сообщил, что в ближайшие часы в отставку может уйти министр экономики Франции Эммануэль Макрон, чтобы в дальнейшем участвовать в президентских выборах 2017 года. Заявление о своей отставке он подготовил уже некоторое время назад, но известно о нём стало лишь сейчас.

Готовясь к предстоящему шагу, политик провёл активные консультации с нынешним президентом республики Франсуа Олландом. После объявление об уходе он проведет последнее совещание с лидером Франции, после чего покинет правительство и сосредоточится на продвижении своей кандидатуры в президенты страны.