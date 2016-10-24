73-летний музыкант Мик Джаггер бросил свою беременную подругу балерину Мелани Хэмрик и начал встречаться с моделью из Таганрога Марией Руденко. Об этом в понедельник сообщает британское издание The Sun.

Поводом для слухов о романе Джаггера с Руденко стала публикация самой россиянки. На своей странице в Instagram она опубликовала фотографию, на которой была одета в футболку со знаменитым логотипом группы Rolling Stones – ртом с высунутым языком.

– Мистер Мик Джаггер! Это только рок-н-ролл, но я обожаю его! – подписала девушка фото с концерта.

– Детка, ты со своим бойфрендом, – прокомментировала снимок одна из подруг Руденко. Манекенщица не стала ничего отвечать, а чуть позже удалила свою подпись и реакцию подруги на неё.

Напомним, что Мария Руденко родилась в Таганроге. Она является одной из самых известных российских манекенщиц за рубежом.

Что касается Мика Джаггера, последние два года он встречался с балериной Мелани Хэмрик. Скоро она подарит ему сына – судя по животу девушки, она на последних месяцах беременности.

Несмотря на новую возлюбленную, Мик продолжает заботиться о Мелани. Как пишут СМИ, недавно он подарил ей роскошный дом в Нью-Йорке стоимостью более 6 миллионов долларов.