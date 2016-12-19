В субботу, 17 декабря, в эфире телеканала ТНТ завершился проект "Битва экстрасенсов". В этот же день завершилось и голосование. Несмотря на то, что официально имя победителя еще скрывается, в Сети уже появилась информация - видео и фото того, кто получил заветную "Руку" и как прошло награждение.

Как сообщают СМИ, победителем 17 битвы стал Свами Даши. Видео, как Свами выходит с символом победы - "Рукой" - выложила на своей страничке в Инстаграм участница предыдущего сезона Николь Кузнецова. Она не только засняла торжественный момент, но и заверила зрителей, что она знала исход 17 битвы.

На официальной страничке "Битвы экстрасенсов" сегодня тоже появилась фотография Свами Даши с символом победы. Фото подписано: "Наверное, ни для кого уже не секрет! Поздравляем Свами Даши".

Как сообщают СМИ, Свами Даши, он же Петр Смирнов, ему 62 года и он женат на тренере по пилатесу, 36-летней Ирине Ногиной. У Свами четверо детей, причем старшему сыну почти столько же, сколько нынешней жене - 34 года, а младшему - всего шесть лет. Однако о своей личной жизни мистик очень мало рассказывал на проекте. В отличие от участницы, третий раз попытавшейся взять "Руку" и снова оказавшейся в шаге от победы - Мэрилин Керро.

Её роман с Александром Шепсом стал одним из самых обсуждаемых. Еще в начале сезона эстонка сказала, что они больше не живут вместе и не общаются с Александром. А в нескольких выпусках Мэри говорила о своей главной мечте - рождении ребенка. Но сетовала - если нет мужчины, ребенка она будет ждать от аиста.

Однако во время съемок финала в Москве на Новой Басманной ее встречал любимый мужчина. Александр попросил всех зрителей как можно громче закричать "Горько!" - так, как кричали бы на свадьбе - и поцеловал Мэрилин Керро.

Все подробности финала телезрители смогут увидеть в субботу 24 декабря.