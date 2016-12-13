Александру Кержакову может грозить до 15 суток ареста или до 200 часов исправительных работ из-за неисполнения требований ГИБДД. "Фонтанка" сообщает, что легендарный футболист "Зенита" проигнорировал судебное решение о лишении водительских прав на пять месяцев.

С 14 сентября зенитовцу Александру Кержакову было запрещено садиться за руль транспортного средства, так как в августе он превысил предельно допустимую скорость на 70 км.

7 декабря, когда "Зенит" готовился к матчу Лиги Европы против АЗ, Кержаков вновь был остановлен сотрудником ГИБДД на железнодорожном переезде "Белоостров". Выяснилось, что нападающий оставил водительские права у себя, хотя, по закону, должен был их сдать.

В данный момент Кержаков находится в отпуске в ОАЭ. Мобильный телефон футболиста выключен, сообщает "Фонтанка".