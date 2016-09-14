Европейские политики задумались над тем, чтобы создать объединённую армию Европейского союза, которая бы защищала интересы всех стран-членов объединения. Солдаты ЕС будут заниматься обеспечением внешней и внутренней безопасности союза. В настоящий момент детали данной задумки обсуждаются в Брюсселе, пишут "Известия" со ссылкой на источник в Еврокомиссии.

Как отметил собеседник издания, если все вопросы будут согласованы в ближайшее время, то европейский военный блок может быть создан уже к 2018 году. Ранее данная идея заходила в тупик из-за позиции Лондона, который не хотел появления конкурента НАТО, но референдум о выходе Великобритании из ЕС вновь реанимировал задумку.

-Мы должны к 2018 году определить приоритеты, обозначить угрозы, а также договориться, какие именно действия необходимо предпринимать и что считать допустимым при использовании военной силы. Не менее важным остается вопрос финансирования операций и миссий, - отметил источник.

Как ожидается, Объединённый военный штаб для столь масштабной военной структуры будет создан на основе Еврокорпуса ЕС. В настоящее время данное объединение занимается преимущественно гуманитарными и миротворческими миссиями, но при этом принимает участие и в международных военных операциях в сотрудничестве с европейскими миссиями и НАТО.