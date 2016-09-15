Семья полковника МВД Дмитрия Захарченко может иметь непосредственное отношение к найденным у него миллиардам. Как сообщает газета "Коммерсантъ", следствие предполагает, что отец обвиняемого был "финансовым консультантом", который создавал различные финансовые схемы и вместе с сыном помогал проблемным банкам выводить свои активы в другие страны.

Согласно данной версии, "семейный бизнес" Дмитрия Захарченко занимался обслуживанием десятков финансовых организаций, среди которых печально известный Нота-банк, руководство которого оказалось за решеткой. В пользу этого предположения говорит тот факт, что во время обысков правоохранители обнаружил документы о переводе на различные счета в швейцарских банках около €300 млн.

Напомним, что замначальнику управления ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко предъявлено обвинение по трём статьям: "Получение взятки" (ст. 290 УК РФ), "Злоупотребление должностными полномочиями" (ст. 285 УК РФ) и "Воспрепятствование осуществлению правосудия" (ст. 294 УК РФ). Во время обыска в квартире, принадлежащей сестре Захарченко, правоохранители обнаружили 125 млн долларов и 2 млн евро. При этом обвиняемый препятствовал проведению обыска в его служебном кабинете.

Читайте также: СМИ: На счетах семьи полковника МВД Дмитрия Захарченко нашли сотни миллионов евро

Читайте также: Дмитрий Захарченко арестован по решению столичного суда

Читайте также: Полковнику Захарченко после обысков в квартире предъявили обвинение в столичном суде

Читайте также: У замначальника антикоррупционного главка МВД Захарченко изъяли около 8 млрд руб