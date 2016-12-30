Телеканал CNN сообщил о закрытии Англо-американской школы в Москве в ответ на высылку 35 российских дипломатов из США. Школа работает с 1949 года при патронаже посольств США, Великобритании и Канады.

О предстоящем закрытии учебного заведения телеканалу сообщили два американских источника, сообщает Twitter-аккаунт CNN Politics.

Корреспондент телеканала также сообщает, что летом будущего года американские дипломаты не смогут отдыхать в доме отдыха посольства США в Серебряном Бору - лесной зоне на окраине Москвы.

На сайте Англо-американской школы сказано, что в ней учатся около 1250 учеников из 60 стран мира. В школе работают около 150 преподавателей - в том числе, россияне. CNN сообщает, что в школе обучаются дети многих сотрудников посольств США, Канады и Великобритании.

Накануне США объявили о намерении выслать из Вашингтона и Сан-Франциско 35 российских дипломатов. Также американские власти решили закрыть для российских официальных лиц доступ к двум учреждениям в Нью-Йорке и Мэриленде, использовавшимся россиянами в целях разведки.

Госдепартамент объявил высылку дипломатов частью мер, принятых в связи с вмешательством в выборный процесс в США. Штаты также ввели новые санкции против России в связи с хакерскими атаками во время предвыборной кампании.

"Вызывает просто глубочайшее недоумение тот факт, что о действиях такого разрушительного, деструктивного характера для двусторонних отношений принимает решение администрация Белого Дома, которая уже вот-вот уходит. Это, безусловно, выглядит как абсолютно непредсказуемое проявление агрессии. Пока я не могу сказать, какой будет ответ. Хотя, как мы знаем, здесь абсолютно безальтернативно действует принцип взаимности. Разумеется, будет дан адекватный ответ. Ответ этот будет сформулирован в русле того направления, которое определит президент Российской Федерации», - отметил Дмитрий Песков.