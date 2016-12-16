Басманный суд Москвы арестовал десять земельных участков и жилой дом бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева по делу о взятке в 2 миллиона долларов, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Царёву.

По словам собеседницы агентства, суд наложил арест на 10 земельных участков Улюкаева и его жилой дом в Смоленской области ещё 29 ноября.

Другие детали об арестованном имуществе неизвестны.

Напомним, что в ночь на 15 ноября Следственный комитет сообщил о задержании Улюкаева с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов за выдачу заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".

Суд постановил поместить его под домашний арест до 15 января, а президент России Владимир Путин уволил с поста министра с формулировкой "в связи с утратой доверия". Позднее Путин признал задержание Улюкаева "печальным фактом",

Сам Улюкаев вину в получении взятки не признает.

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