Право проведения музыкального конкурса "Евровидение-2017" может в ближайшее время достаться России, так как Украина до сих пор не решила ряд организационных вопросов, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу Европейского вещательного союза. По данным организации, у Украины есть время до начало октября, чтобы дать отчёт о том, где будет проходить конкурс и из каких источников он будет финансироваться.

"Статус победителя отнять у них никто не может. Вместе с тем, что касается сроков, то решение должно было быть принято намного раньше. Мы внимательно следим за тем, как три города упорно борются за право принимать конкурс, однако не знаем, когда будет объявлено официально об итоговом решении. Крайний срок — не позднее начала октября", — сообщил собеседник "Известиям".

Издание отмечает, если Украина потеряет конкурс, то номинальным хозяином "Евровидения-2017" должна стать Австралия, которой удалось занять в музыкальном состязании 2016 года второе место. Но здесь возникают сложности с географическим положением страны – конкурс не может пройти вне Европы. Таким образом Австралия может стать лишь соорганизатором мероприятия. В итоге местом проведения события может стать Россия, занявшая третье место в конкурсе.

Напомним, что Украина получила право провести "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы в Стокгольме. По последней информации, конкурс готовы принять три города: Киев, Днепр (бывший Днепропетровск) и Одесса, но окончательного решения до сих пор не принято из-за финансовых проблем Украины.

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