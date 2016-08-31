По данным РБК, который ссылается на источники, близкие к Кремлю, уже после выборов в сентябре действующего главу города на Неве могут назначить на новый высокий пост.

Пока речь идёт о переходе на руководящую должность во вновь созданную силовую структуру или в федеральное правительство.

Покинуть кресло губернатора до окончания избирательной кампании Полтавченко, по словам собеседников РБК, не может, так как он возглавляет список партии «Единая Россия» по Петербургу на выборах в Думу.

Есть предположение, что отставка Полтавченко станет ещё одним звеном в цепи крупных кадровых перестановок в руководстве страны, начавшейся нынешним летом.

Как сообщил РБК собеседник, близкий к петербургскому правительству, основной причиной для недовольства действующим главой Смольного стали сложности со строительством стадиона «Зенит-Арена» на Крестовском.

В качестве наиболее обсуждаемой кандидатуры на пост губернатора Северной столицы называют министра транспорта Максима Соколова. В свою очередь, место Соколова может занять глава РЖД Олег Белозеров или первый замминистра Евгений Дитрих. И в РЖД, и в Минтрансе официальные комментарии по данныму вопросу давать отказались.

Также, по слухам, на место Полтавченко может сесть нынешний спикер нижней палаты Сергей Нарышкин.

Пресс-служба губернатора Петербурга слухи о возможной отставке Полтавченко комментировать отказалась:

– Полномочия губернатора Георгия Полтавченко истекают в 2019 г. Традиционно пресс-служба не комментирует слухи со ссылкой на неназванные источники, – завил пресс-секретарь главы города Андрей Кибитов. Его цитируют "Ведомости".

Глава пресс-службы Смольного подчеркнул, что за длительное время публикации с подобной информацией появлялись уже не раз. По заверениям Кибитова, губернатор сейчас работает в обычном режиме.