Знаменитый футболист, обладатель пяти "Золотых мячей" Лионель Месси решил связать себя узами брака с моделью Антонелле Рокуццо, сообщает The Daily Mirror. Официальная церемония бракосочетания должна состояться летом 2017 года. Информацию о грядущем торжестве газете La Capital подтвердили также родственник нападающего "Барселоны"

"Это правда, там будет свадьба в середине следующего года", – сказал она.

Отмечается также, что в качестве вероятной даты торжества может быть выбрано даже 24 июня – день рождения Месси.

По данным журналистов издания, пышная свадьба, как предполагается, пройдёт в аргентинском городе Росарио. Именно здесь влюблённые прожили юные годы и познакомились ещё будучи детьми. Местом проведения церемонии может стать городской собор.

Помимо прочего сообщается, что на свадьбу будет приглашён весь состав "Барселоны", включая некоторых бывших игроков клуба. Также мероприятие может посетить большинство членов национальной футбольной сборной Аргентины.

Напомним, что знакомство двух сердец произошло благодаря двоюродному брату девушки Лукасу Скаглия. Хотя футболист и модель до сих пор находятся в гражданском браке, у них уже есть общие сыновья: четырехлетний Тьяго и годовалый Матео.