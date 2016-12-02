Федеральная служба безопасности совместно со Следственным комитетом России обнаружила мошенническую схему, в которой замешаны дочерние структуры Роскосмоса. С помощью незаконных действий мошенники совершили многомиллионные хищения, сообщает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на свои источники.

По словам собеседников, схема строилась вокруг поставок комплектующих для систем управления и ракетоносителей: злоумышленники оформляли на бумагах поставку необходимых компонентов, но в реальности всю работу делали предприятия Роскосмоса. Поступающие по документам деньги выводились на счета фирм-посредников. По предварительным данным, ущерб составил более 100 млн рублей.

Как сообщает телеканал, в связи с обнаруженной мошеннической схемой сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками на "Завод ракетно-космического приборостроения" (входит в корпорацию "Российские космические системы", РКС). Он занимается выпуском оборудования для ракет-носителей "Союз-2" и космических кораблей "Прогресс-М" и "Союз-ТМА".

Напомним также, что первого декабря состоялся неудачный пуск грузового корабля "Прогресс МС-04" с космодрома Байконур. Сначала судно штатно стартовало и поднялось в воздух, но с 383 секунды связь с судном пропала. Чуть позже ракета упала на землю, при этом большая её часть сгорела в атмосфере. Причины происшествия сейчас устанавливаются.



В сети появилось видео падения "Прогресса" после неудачного запуска ракеты