Футбольная ассоциации Англии (FA) отправила Сэма Эллардайса в отставку с поста главного тренера сборной Англии из-за коррупционного скандала, передает Daily Mail.

Ранее стало известно, что 61-летний специалист был уличен британскими журналистами в коррупции и ему грозит до десяти лет лишения свободы. Эллардайс предлагал посреднические услуги бизнесменам, которые хотели вести деятельность на трансферном рынке Англии в обход правил Футбольной ассоциации Англии (FA), сообщает The Telegraph.

Исполняющим обязанности наставника команды на матчи против Мальты, Словении, Шотландии и Испании будет Гарет Саутгейт.

Сборную Англии Эллардайс возглавил всего 67 дней назад. Под его руководством команда провела один матч, обыграв сборную Словакии (1:0) в отборочном матче чемпионата мира-2018.