Сирийский информационный сайт Breaking News сообщает, что коалиция боевых фракций "Джейш аль-Фатх" (организация официально запрещена в России) взяла на себя ответственность за убийство посла России в Турции Андрея Карлова во время открытия выставки в Анкаре 19 декабря.

Новостной портал опубликовал письмо с заявлением, распространённым боевиками. В нём они заявляют, что преступник, совершивший нападение на Андрея Карлова, был членом террористической организации.

Коалиция боевых фракций "Джейш аль-Фатх", которая также известна как "Армия завоевания", противостоит правительству Сирии в гражданской войне.

Отметим, что появились и первые сообщения о том, что заявление является фальсификацией. По мнению собеседника ресурса "Лента.ру", в обращении есть ряд стилистических отличий от предыдущих документов, опубликованных боевой коалицией. Кроме того, отмечается, что в заявлении есть ряд неточностей в формулировках на арабском языке, а также сомнение эксперта вызвало подозрительно низкое для заявлений организации качество картинки.

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